Среди регионов Украины: На Донетчине самый высокий дефицит акушеров-гинекологов

В Донецкой области самый высокий уровень дефицита акушеров-гинекологов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила и.о. директора Департамента здравоохранения ДонОГА Наталья Филиппова.

«В области отмечается кадровый дефицит медработников, в том числе в сфере охраны материнства и детсва. Опеспеченность акушерами-гинекологами в Донецкой области самая низкая среди всей Украины – 3 специалиста на 10 тыс. женского населения (в среднем по Украине – 4,4)», – сказала она.

Также отмечается дефицит и иных специализаций в сфере охраны материанства и детсва:

обеспеченность педиатрами – 81% (дефициат 19%);

десткими анестозиологами-реаниматологами – 60% (дефицит 40%);

неонатологами – 62% (дефицит 38%).

Кроме того Филиппова отметила нехватку квалифицированного среднего медицинского персонала.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области больницы укомплектованы медперсоналом в среднем на 65-67% от штатного расписания.