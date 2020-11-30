Жителям Донбасса: Банкам до сих пор запрещено начислять пени и штрафы по кредитам

До сих пор нет даты окончания проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, сейчас она перешла в Операцию Объединенных сил (ООС). Поэтому банкам до сих пор запрещено начислять пени и штрафы по кредитным договорам, заключенным в населенных пунктах зоны АТО / ООС. Об этом рассказала юрист Мариупольского местного центра юридической помощи Виктория Афонина, передает «Громада Схід».

К специалистам Мариупольского местного центра юридической помощи обратилась Антонина. Мариупольчанка более 10 лет пользовалась кредитной картой: приобрела холодильник, покупала продукты до зарплаты. Карту погашала вовремя и в полном объеме. Но Антонина потеряла работу и стала вносить средства только по возможности.

В июне 2019 года женщина получила письмо, из которого узнала, что банк подал иск о взыскании с нее кредитных обязательств в сумме – почти 112 тыс. грн, хотя задолженность по кредиту составляла 745 грн. «Оказалось, что банк за период с 2009 по 2019 годы насчитал штрафные санкции не на тело кредита, а на всю сумму задолженности. Антонина была в отчаянии от такой космической суммы, ведь работы до сих пор не имела и жила на социальные выплаты», – пояснила юрист Виктория Афонина.

Она ознакомилась с документами Антонины и подготовила отзыв на иск, в котором отметила, что требования банка противоречат нормам закона и поэтому не могут быть применены к клиентке. Главный аргумент: представители банка не учли тот факт, что клиентка живет в городе Мариуполь, который входит в территорию проведения АТО / ООС. К тому же, в разные периоды банк в одностороннем порядке менял процентную ставку без письменного сообщение клиентки о таких изменениях – такие действия противоречат нормам ст. 1056-1 Гражданского кодекса Украины.

Учитывая приведенные нормы законодательства и представленные доказательства, суд удовлетворил иск в отношении женщины частично. Антонина выплатила долг в сумме 1 739, 81 грн, что в 64 раза меньше той суммы, которую требовал банк.

«Согласно Постановлению КМУ от 02.12.2015 № 1275-р, город Мариуполь входит в перечень населенных пунктов, на территории которых с 2014 года осуществлялась АТО. А Закон Украины "О временных мерах на период проведения АТО" запрещает начислять пени и штрафы по кредитным договорам, заключенным в этих населенных пунктах. Сейчас отсутствуют официальные данные о дате окончательного завершения АТО / ООС, следовательно, начисление штрафных санкций с 14 апреля 2014 года по настоящее время для должников по кредитам, которые зарегистрированы на указанных территориях, не соответствуют требованиям закона», – прокомментировала Виктория Афонина.

Отметим, что с перечнем населенных пунктов, которые относятся в зоне АТО / ООС можно ознакомиться в распоряжении Кабинета министров Украины от 02.12.2015 № 1275-р с последними изменениями от 23.01.2019.