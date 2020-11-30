Поехал в Донецк забирать авто: В России украинца приговорили к 10 годам тюрьмы

В России к 10 годам приговорили украинца, переселенца из Донецка Александра Марченко. Об этом в Facebook сообщила его супруга Екатерина Марченко.

Приговор вынес суд Краснодара 26 ноября. В РФ мужчину обвиняли в перемещении продукции военного назначения и шпионаже. Его первоначально задержали в «ДНР», а затем передали сотрудникам ФСБ России.

«Моему мужу – Александру Марченко вынесли приговор ... 10 лет. И будто мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо. Можно ли вообще быть готовым услышать такие страшные и судьбоносные слова и принять тот факт, что "там" уже все давно решили за тебя?! Даже не представляю, какие чувства сейчас охватывают Александра. Знаю только одно – он держится, так как имеет невероятную силу воли», – написала Екатерина.

Она подчеркнула, что будет бороться за освобождение супруга. В этой связи она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Наши родные очень нуждаются в вашем участии в их судьбах, т.к. самостоятельно им не преодолеть репрессивную систему Российской Федерации».

Екатерина и Александр

В комментарии к посту Екатерины консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил, что на этой неделе будет встречаться с Александром Марченко в СИЗО и «поддержим его всем, чем сможем». «Александр в наших разговорах говорит больше не о себе, не о трудных условиях тюрьмы (сильный духом человек!), а о вас, о вашей семье, о его маме. Переживает за вас – как вы все без него справляетесь. Надеюсь, мой визит, наши письма, поддержка всей Украины придаст ему сил пройти этот ужасный этап в его жизни», – обратился Малышевский к Екатерине.

Напомним, Александр Марченко (1971 г.р.) с супругой до 2014 года жили в Донецке. Мужчина занимался поставками горно-шахтного оборудования и занимал нейтральную политическую позицию. После 2014 года супруги уехали из Донецка. В родном городе у семьи остался автомобиль, который «отжали». В 2018 году Александру из Донецка позвонил друг, который сообщил, что автомобиль можно вернуть. Для этого необходимо было лично написать заявление в «министерство государственной безопасности ДНР». В семье было сложное финансовое положение, поэтому Александр решил попробовать.

В Донецк он приехал 17 декабря 2018 года, 18 декабря с другом пошел писать заявление в «МГБ». Мужчину сразу задержали и заключили в одиночной камере. Его почти месяц пытали, требовали раскрыть «истинную причину» приезда в «ДНР». 12 января он подписал все, что от него требовали.

18 февраля Александра Марченко передали на территорию России сотрудникам ФСБ. В России его отвезли в Краснодар и сказали, что он проходит свидетелем по делу, здесь его арестовали якобы за неповиновение силовикам.

С декабря 2018 года семья не знала, что происходит с Александром, первое смс-сообщение от него пришло только 19 февраля 2019 года, уже из Краснодара.

В России в отношении Марченко велось следствие по подозрению в контрабанде вооружения (якобы он намеревался провезти через российскую границу платы для зенитно-ракетных комплексов) и в шпионаже. До оглашения приговора дончанин находится в СИЗО в Краснодаре.

Александра Марченко признали политзаключенным украинские правозащитники и российская правозащитная организация «Мемориал».