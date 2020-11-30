Четвертый на Донетчине: В Мирнограде заработал приют для жертв домашнего насилия (Видео)

В Мирнограде открыли приют для жертв домашнего насилия – это уже 4-е такое учреждение в Донецкой области.

Приют похож на небольшое общежитие – есть 5 комнат, где можно переночевать, кухня, зона отдыха и санузел – с водонагревателями и стиральной машинкой. Он рассчитан на одновременное размещение 10 женщин и двух детей. Здесь жители Мирнограда могут бесплатно находиться до 90 дней.

«Здесь могут находиться женщины, которые пострадали от домашнего насилия со стороны своих мужей. Здесь они смогут получить социальные услуги и психологическую поддержку», – поясняет начальник отдела Мирноградского городского центра Виктория Шитикова.

Адрес таких приютов запрещено разглашать публично, это делается ради безопасности тех, кто здесь находится.

В основном женщины попадают в такие приюты при обращении в соцслужбы или в полицию. Правоохранители отмечают, что в последнее время таких обращений становится все больше. «Это конфликтная ситуация в семьях. В состояние алкогольного опьянения мужчины совершают правонарушение в отношении членов своих семей, жен, сожительниц. К правоохранителям обращаются как сами потерпевшие, так и их соседи, родственники. Мы сразу реагируем, выезжает следственно-оперативная группа, документирует произошедшее. В последствии обидчика привлекаем к ответственности», – поясняет начальник Мирноградского отдела полиции Артем Кузнецов.

Проект создания приюта в Мирнограде реализовали за счет финансирования международных доноров. На ремонт, приобретение техники и мебели потратили около 2 млн грн.

«На сегодня в Донецкой области мы имеем определенную инфраструктуру по защите жертв домашнего насилия. У нас уже работают два круглосуточных центра – в Славянске и Мариуполе, действуют три дневных центра – в Новогродовке, Славянске и Мариуполе. Кроме того, работают 15 мобильных бригад по всей области, которые предоставляют помощь жертвам домашнего насилия», – говорит заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина.

Мэр Мирнограда Александр Брыкалов отметил, что власти готовы и далее развивать это направление. «И как вариант, хотим приобрети автомобиль для мобильно выезда и оказания помощи людям, которые страдают от домашнего насилия», – сказал он.

По данным ООН, каждая 6-я женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. В течение 1 полугодия в нашей стране зафиксировано более 96 тыс. обращений о совершении домашнего и других форм насилия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»