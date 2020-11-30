Фонд Рината Ахметова предоставил ковид-медикам 1500 комплектов комфортной медодежды

Героический труд врачей с началом пандемии стал более тяжелым. Стандартная смена многих украинских медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом, увеличилась. Значительную часть этого времени они проводят в защитных костюмах, масках и других средствах индивидуальной защиты. Лишь изредка удается переодеться в привычные белые халаты, которые не всегда удобны и часто причиняют дискомфорт. Об этом говорят сами медики, когда рассказывают о главных медицинских потребностях. Чтобы поддержать врачей, Фонд Рината Ахметова пошил для них 1500 комплектов комфортной медицинской одежды. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

Каждый костюм сделан по индивидуальным размерам медиков, работающих в больницах, которые стали участниками проекта «Борьба с COVID-19 в Украине». 1000 комплектов спецодежды уже переданы в опорные больницы. Еще 500 – поступят в региональные опорные больницы до конца года вместе с аппаратами ИВЛ, закупленными Фондом Рината Ахметова и бизнесами группы SCM.

«В государственные больницы уже передано около 190 аппаратов из более 200, закупленных по инициативе Рината Ахметова. Он первым пришел на помощь стране и выделил на борьбу с коронавирусом 300 млн грн. Именно аппараты ИВЛ – главная медицинская потребность, поскольку они незаменимы при лечении больных с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Фонд также передал врачам во всех регионах Украины 337 тысяч тест-систем, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, более 1000 единиц медицинского оборудования. Медицинские костюмы – маленькая, но важная потребность врачей, поэтому Фонд учел и эту просьбу», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Лисичанской многопрофильной больницы Александр Рештаненко отмечает, что участие бизнеса в помощи системе здравоохранения крайне важно именно сейчас. «Эта болезнь забирает жизни, много жизней. Поэтому важно объединить усилия. Без помощи от бизнеса катастрофа была бы в разы страшнее», – сказал он.

Значение помощи медикам отметил и городской голова Днепра Борис Филатов: «Слова благодарности социально ответственному бизнесу. Отдельное спасибо за предыдущую помощь Фонда Рината Ахметова. Мы всегда рады поддержке бизнеса. Это действительно то, что нам нужно».

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив также поблагодарил Фонд Рината Ахметова за помощь системе здравоохранения. «Фонд одним из первых пришел на помощь нашей области. Шаг за шагом медицина Ивано-Франковщины меняется и становится более готовой к вызовам», – отметил он.

В пресс-службе Фонда напомнили, что «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.