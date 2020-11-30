В Рубежном начинают производить лекарство от коронавируса (Видео)

Лекарство от коронавируса в Украине появится уже в январе следующего года. Производить его будет предприятие в Рубежном (Луганская обл.) по японской технологии.

Препарат «Фавипиравир-Микрохим» используют при лечении коронавируса. Сейчас Минздрав Украины уже утвердил протокол его исследования.

«Мы собираемся производить генетическую копию препарата "Авиган", который разработала и провела исследования японская компания FUJIFILM. Еще в апреле 2020 года мы приняли решение включиться в работу по борьбе с коронавирусом», – сказал гендиректора компании «Микрохим» Игорь Погромский.

По его словам, опыт работы рубежанского предприятия – 30 лет. Его мощностей хватит, чтобы удовлетворить базовые потребности в «Фавипиравир-Микрохиме». «Мы смогли развить научный потенциал и наши производственные мощности. Что позволит производить 4 миллиона таблеток в месяц. При необходимости в короткий срок мы сможем увеличить объемы до 10 миллионов таблеток в месяц», – уточнил гендиректор.

Сейчас специалисты предприятия проводят консультации с Минздравом относительно реализации препарата. «Мы изучали практику распространения препарата, изготовленного на основе вещества фавипиравир. И выделили два подхода, которые применяют государства. Например, в Японии этот препарат невозможно купить в открытом доступе. В других странах такая возможность есть. Думаю, мы примем вторую модель», – продолжил Погромский.

Также предприятие разрабатывает программу благотворительной помощи для медперсонала и больниц.

Стоимость препарата будет зависеть от цены на основные компоненты, но не будет превышать 2 тыс. грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТРК Донбас Онлайн»