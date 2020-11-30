«Ипотека под 3%»: Переселенцев будут выбирать не по очереди, а по «принципу лотереи»

В 2021 году может возобновиться жилищная программа для переселенцев «Ипотека под 3%». Однако в ней будет изменен алгоритм выбора участников, которым предоставят льготный кредит. Принцип таков: все переселенцы подают документы, в базе остаются те, кто соответствует критериям, и уже компьютерная программа в случайном порядке будет выбирать – кто получит кредит. Об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Она уточнила, что в следующем году «Ипотека под 3%» будет реализовываться за средства правительства Германии – Немецкого банка развития KfW. Украина должна получить 25,5 млн евро. Сейчас дорабатываются технические возможности для окончательного подписания документов.

«К нашему большому счастью в следующем году начнет действовать программа, реализация которой готовилась несколько лет. Технический момент подготовки занял больше времени, чем мы ожидали. Сейчас уже все готово и в ближайшее время будет подписан основной договор между Германией и Украиной. И после подписания будут фактические условия для начала реализации программы через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству ("Держмолодьжитло", – ред.). Согласно этой программе ВПЛ смогут получить льготный кредит под 3%», – сказала Голованчук.

Когда начнется реализация программы, будет создана база переселенцев, желающих в ней участвовать. «Сейчас в Украине официально зарегистрированы около 1,5 млн ВПЛ. Из них на подконтрольной правительству территории проживает около 700-800 тыс. человек. И благодаря этой базе мы сможем более точно оценить потребность ВПЛ в жилье и количество людей, которые смогут претендовать на льготные условия в рамках этого кредита», – отметила замминистра.

Голованчук сообщила, что со стартом программы «Держмолодьжитло» откроет базу, в которую переселенцы подадут заявки и пакет документов. Будет проведена проверка документов, в базе останутся те переселенцы, которые соответствуют критериям жилищной программы. Они все будут равны в шансе получить кредит.

Участники, которые получат льготный кредит, будут выбираться случайным способом. «Будет реализовываться подход, который я бы не хотела называть "лотереей". Но суть в том, что кредит будет предоставляться не по принципу очередности, а участник будет определяться случайным образом. При такой форме будет минимизирована возможность стать участником программы в непрозрачный способ. И семья, которая получит право на льготный кредит, будет определяться прозрачным путем», – рассказала Голованчук.

Она акцентировала, что такой способ выбора участников программы – «это и не принцип приоритетности». «Процедура будет выбирать участника именно случайным путем. Не будет никакой приоритетности очереди, не будет бальной системы. Наоборот, все люди, которые попадут в эту программу, они будут определены с помощью независимого алгоритма, который их выберет», – добавила чиновница.

«Такой подход используют во всех европейских странах, когда речь идет о льготных кредитах. Чтобы каким-то образом обезопасить и участников этих льготных программ, и доноров, которые предоставляют средства на их реализацию», – пояснила она.

Пока четких правил программы «Ипотека под 3%» на 2021 год в публичном доступе нет. Они будут опубликованы, когда непосредственно стартует программа. «Просто сейчас еще заканчивается технический процесс подготовки документов для подписания. А после подписания начнется полная информационная кампания, в ходе которой будут разъяснены все правила и условия», – сказала Голованчук.

Сама программа «Ипотека под 3%» начала работать в Украине в декабре 2019 года. И в «Держмолодьжитло» уже сформирована очередь ее участников. Голованчук заверила, что все прежние участники при их согласии будут автоматически перенесены в новую базу.

Если «Ипотека под 3%» все-таки заработает, то по прогнозам Минреинтеграции, в следующем году квартиры по ней смогут получить около 700 семей ВПЛ (около 2000 человек).

Как сообщалось ранее, из 1,5 миллиона зарегистрированных ВПЛ, начиная с 2014 года только 10% стали собственниками своего жилья. При этом 62% переселенцев продолжают арендовать жилье.

В 2020 году программы «Ипотека под 3%» и «Доступное жилье» не финансировались.

В очереди в программу «Ипотека под 3%» зарегистрировано 16 тысяч семей ВПЛ. По предварительным подсчетам, в год нужно выделять не менее 1 млрд грн, чтобы за несколько лет полностью обеспечить потребности хотя бы этих 16 тысяч семей ВПЛ.

Базовые условия программы «Ипотека под 3%» – можно приобретать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, кредит дается под 3% годовых, разовый взнос – 6% стоимости квартиры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»