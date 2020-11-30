Мариуполь: За развращение 6-летней девочки пенсионер проведет за решеткой 5 лет

В Мариуполе за развращение 6-летней девочки пенсионер осужден к 5 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры

В суде доказано, что 20 июля этого года 61-летний мужчина употреблял спиртные напитки дома у своих друзей в Приморском районе Мариуполя. Он решил выйти за водой в ближайший магазин, позвал с собой 6-летнюю дочь друзей.

«Находясь у колодца, мужчина совершил развращение девочки и иные действия сексуального характера в ее присутствии. Вернувшись домой, испуганный ребенок сразу рассказал об этом родителям, которые обратились с заявлением в полицию», – говорится в сообщении.

В итоге, Октябрьский районный суд Мариуполя осудил пенсионера за растление малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины), признал его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы.