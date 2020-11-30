Жилье разрушено на Донбассе: В Минреинтеграции рассказали о первых компенсациях

Около 20 семей с Донбасса, чье жилье было разрушено в результате боевых действий, в ближайшее время получат денежные компенсации. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

«Уже прошли первые заседания областных комиссий в Донецкой и Луганской областях. Были рассмотрены все пакеты документов, которые поступили от комиссий первого уровня. Эти пакеты включали все необходимые документы от людей, которые пострадали. Всего были рассмотрены и утверждены 20 таких пакетов, на основании которых будут сделаны первые выплаты», – сказала Голованчук.

Сейчас первичные комиссии продолжают производить осмотр разрушенного жилья, составлять акты.

«И в ближайшие две недели пройдут следующие заседания областных комиссий, которые рассмотрят новые пакеты документов», – добавила замминистра.

Как сообщалось ранее, на Луганщине определены первые 8 получателей таких компенсаций, они получат от 231,2 тыс. грн до 300 тыс. грн. На Донетчине определены 9 получателей, чье разрушенное жилье находится в поселке Зайцево и в городе Авдеевке. Они получат компенсацию на общую сумму 2,7 млн грн – по 300 тыс. грн.

Напомним, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе.