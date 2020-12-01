О борьбе корпораций и плазменном ударе: В «ДНР» выпустили первый комикс (Фото)

В «ДНР» выпустили первый комикс. Называется он «Дорус. Первая центурия» и обозначен как «графический роман». Пока выпущена первая его часть. Авторы утверждают, что он посвящен теме Донбасса, передают «Донецкие новости».

«В начале второго оборота. До нанесения плазменного удара. Власть на планете была поделена между корпорациями – некогда крупными странами. Каждая корпорация состояла из фракций, во главе которых стояли предикторы. В зонах соприкосновения интересов больших корпораций более мелкие становились полем битвы за ресурсы», – так начинается комикс.

Согласно сюжету, наиболее могущественными корпорациями были «Ксар» и «Рускор». Одним из полей их сражения стала корпорация «Уникрос», в которой власть захватила радикальная фракция «Киос». Некоторые фракции в «Уникросе», поддерживаемые «Рускором», выразили протест и заявили о создании собственных корпусов обороны, заявив свое право на управление предиктором «Уникроса». Противостояние дошло до того, что корпорация «Ксар» произвела плазменный удар и объявила свое право на управление планетой. Все остальные корпорации начали изобретать аналогичное вооружение. Корпоративная разведка «Рускор» внедряется в «Ксар», чтобы узнать основу технологии плазмоидов. В итоге, «Рускору» удается создать аналогичное оружие и корпорация делает пробный плазменный удар огромной мощности по соседней планете. Результат всего противостояния – планетой управляют совместно «Рускор» и «Ксар».

Автор данного комикса – пропагандист российского сайта «Анна-ньюс» Аким Апачев. Брошюру разработали и отпечатали в Донецке (художники – дончане Андрей Кравченко, Дарья Перерва и Юлия Киева).

По словам Апачева, комикс уже продается в Донецке, в Москве, вскоре его можно будет купить в иных городах России.

Автор акцентировал, что комиксы начали выпускать в «ДНР» в качестве «информационного сопротивления Украине».

«Суть этого комикса. Это была раскадровка для фильма. Мы хотели снимать фильм, и нужно было сделать сценический план. А когда мы увидели раскадровку, то поняли, что это уже комикс. И ровно по этому сценплану мы сделали комикс», – сказал россиянин в одном из интервью в Донецке.

Он признал, что в комиксе «Дорус. Первая центурия» не все удалось воплотить из задуманного. «Не хватило времени, чтобы насытить комикс картинками, еще больше дать динамики, еще больше смысла туда положить… У меня есть ряд претензий к этому комиксу – и к форме, и к содержанию. Я бы все переделал и заново начал... Но главное, что мы закончили, мы выпустили первую часть. Сейчас рисуем вторую часть», – рассказал Апачев.

По его словам, также группа авторов готовит еще несколько комиксов о событиях на Донбассе в интерпретации России и «ДНР». «В итоге это будет большое издание, где будет много коротких комиксов», – заключил Апачев.