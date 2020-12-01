Минздрав не будет предлагать продлить карантин «выходного дня»

Министерство здравоохранения не будет рекомендовать продлевать сроки карантина «выходного дня» в Украине, который действовал в ноябре. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Украина 24» .

На вопрос о возможности продления карантина «выходного дня» министр ответил: «Не думаю, что мы будем делать такое предложение».

Степанов добавил, что результаты карантина и его эффективность можно будет оценить на следующей неделе.

«Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины "выходного дня" в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдался карантин "выходного дня". Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста… Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как мы прописывали», – сказал министр.