Начали с КПВВ: 65 объектов инфраструктуры Донбасса оборудуют солнечными батареями

В 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей источниками солнечной генерации будут оснащены 65 объектов инфраструктуры. Соответствующий меморандум 30 ноября был подписан между Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, НАК «Нафтогаз Украины» и Луганской и Донецкой облгосадминистрациями, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Проект «Стань на светлую сторону» реализуется за счет финансирования НАК «Нафтогаз Украины». Ориентировочная сумма инвестиций составляет около 100 млн грн.

«Этот проект начат на основании решения правительства. Его суть – обустройство источниками солнечной генерации публичного пространства и объектов, которыми больше всего пользуются люди на прилегающих к линии соприкосновения территориях Украины. Минреинтеграции последовательно реализует свою политику, чтобы обеспечить комфорт граждан Украины с обеих сторон линии соприкосновения. Первый этап совместного с "Нафтогазом" проекта реализован на КПВВ в Счастье на новом сервисном центре. И знаете, на мой взгляд, две государственные компании демонстрируют участие и неравнодушие. Это "Нафтогаз" и "Ощадбанк"», – отметил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Как уточнили в Минреинтеграции, в целом определены 65 локаций в 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, которые будут оснащаться источниками солнечной генерации. В частности, будут оборудованы все КПВВ. В Счастье проект уже реализован, в Новотроицком его результаты можно будет увидеть уже через три недели, следующий этап – в Станице Луганской в начале следующего года.

«Но я хочу подчеркнуть, что речь идет не только о КПВВ. Речь идет о зданиях и маршрутах, которыми наши люди на подконтрольной территории активно пользуются ежедневно. Например, в Счастье будет оборудовано 2 детских сада, 2 школы, городской дворец культуры, в Новотроицком – 2 школы, в Станице Луганской, Авдеевке, Волновахе, Сартане – местные больницы и другие объекты. Всего будет обустроено 28 школ и детских садов, 7 медицинских учреждений, 4 дворца культуры, несколько парков, десятки пешеходных переходов, остановок и зон отдыха. Даже одна станция юных техников. Главное – чтобы люди видели изменения, чувствовали безопасность и комфорт каждый день, рядом со своими домами, в школах и садах, где учатся их дети. Это должно стать нормой», – подчеркнул Резников.

Согласно расчетам, проект позволит экономить. Например, за год на КПВВ в Счастье от солнца будет сгенерировано энергии на 410 тыс. грн.