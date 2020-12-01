В «ДНР»: В Донецке просрочку с рынка пришлось вывозить грузовиками (Фото)

В «ДНР» на одном из центральных рынков Донецка «полиция» и «инспекция по правам потребителей» нашли несколько тонн испорченных продуктов. Просрочку пришлось вывозить грузовиками. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Во время последнего рейда на рынке нашли ящики молочной продукции, срок годности которой закончился еще летом. В отношении предпринимателей, торговавших этими продуктами, открыли «уголовное дело».

Во время рейда были найдены и другие просроченные продукты: к примеру, в магазине продавались пельмени, которые уже 2 месяца назад были непригодны к употреблению.

В торговых точках, уверяют в сюжете, были сделаны контрольные закупки. При этом предпринимателей за 10 дней предупредили о проверке.

В присутствии владельца одного из магазинов проверялись долгохранящиеся продукты: печенья и полуфабрикаты, затем – иные товары. За два часа «инспекторы» нашли несколько нарушений. Предпринимателя пообещали наказать штрафом.

Как уверяют в «ДНР», за последние 9 месяцев среди просроченных товаров были:

почти 2 тонны алкоголя;

1,3 тонн мяса и рыбы;

7 тонн овощей и др.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube