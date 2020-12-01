Проверки – массовые: В «ДНР» водители проводят перекличку по штрафам за отсутствие «полиса ОСАГО»

В «ДНР» с 1 декабря начнут штрафовать водителей без «полиса ОСАГО». И «парламент» не планирует вновь откладывать наступление «административной ответственности» за отсутствие «полиса». Об этом заявила «депутат» Марина Жейнова, передают местные интернет-ресурсы.

«В настоящее время вопрос о продлении срока наступления административной ответственности для владельцев транспортных средств в народном совете не рассматривается», – заявила Жейнова.

Санкции, уверяет «депутат», «полиция» начнет применять с 1 декабря.

Как сообщается в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, водители по-разному отреагировали на то, что с первого дня зимы без «страховки» можно получить штраф.

«На маршрутке поеду… Попробую завтра занять очередь и получить страховку», – делится водитель из Донецка.

«Только видела страшные очереди под страховыми компаниями – это пока пугает», – говорит дончанка. «Страхование» ее транспортного средства обойдется в 2,5 тыс. руб. (962 грн по местному курсу на 1.12.2020).

«Я уже взял. Немножко постоял, 2 часа», – рассказывает еще один водитель.

Штрафов, отмечают водители, боятся все.

В соцсетях – широкое обсуждение данной темы. Люди пишут о бесполезности «полисов», нарекают на большие очереди: «Застрахуй тачилу застрахуй... Косят бабло, народу добро… Нет денег на бесполезную бумагу… Как же мы 6 лет без страховок жили, ай-яй-яй… Очередная выкачка денег с народа».

Также публикуется фото очереди перед офисом компании «Хатхор», которая продает «полиса ОСАГО»:

В перекличке в местном паблике водители сообщают, что сегодня, 1 декабря, пока что никого не штрафуют, но проверки проводятся массовые: «Горловка, не спрашивали. Сказали, пока нет распоряжения… Только что тормозили, сказали, пока не штрафуют… Не тормозили меня, но в Макеевке в двух местах стоят, много машин останавливают… Тормозили! Но за страховку не спрашивали… Спросили только про перегар, которого больше года у меня не было… Брата сегодня тормозили дважды, в Буденновском районе и на Текстильщике, за страховку не спросили».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» вступил в силу «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Также в «республике» назвали тарифы. «Полис ОСАГО» можно оформить в отделениях «Почты Донбасса». Также «полисы» можно оформить в страховой компании «Хатхор». За «полисами» собираются большие очереди.

Первоначально ввести штрафы планировали с 1 августа, но потом старт перенесли на 1 декабря.