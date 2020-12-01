Доставка газа подорожает: Регулятор одобрил новые тарифы на 2021 год

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проекты тарифов на услуги распределения природного газа на 2021 год, которые вступят в силу с 1 января, передает «Экономическая правда».

Согласно информации НКРЭКУ, Нацкомиссия решила одобрить и обнародовать на официальном сайте постановления об установлении тарифов для 22 операторов газораспределительных сетей с целью получения замечаний и предложений. Тарифы для 20 из 22 облгазов планируется повысить.

В частности, тариф для «Донецкоблгаза» вырастет на 58,6%, до 1,11 грн за куб, для «Луганскгаза» – на 22,8%, до 1,13 грн за куб, для «Мариупольгаза» – на 49,5%, до 1,63 грн за куб и т.д.

Как сообщается, при расчете тарифов на услуги распределения природного газа была учтена «необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015 – 2019 годы, а также компенсация расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015 – 2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей».