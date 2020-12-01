Плюс 12 498 заболевших за сутки: В Украине фиксируется небольшой спад COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 470 человек;

выздоровели – 10 023 человека;

летальных случаев – 221.

Проведено тестирований за сутки – 62 327 (в том числе методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510).

За все время пандемии в Украине заболели 745 123 человека, из них:

выздоровели – 355 172 человека (47% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 377 403 человека (51%);

летальных исходов – 12 548 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 562 589.

Количество заболеваний в регионах: