RU
Все новости

Плюс 12 498 заболевших за сутки: В Украине фиксируется небольшой спад COVID-19

01.12.20 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 470 человек;
  • выздоровели – 10 023 человека;
  • летальных случаев – 221.

Проведено тестирований за сутки – 62 327 (в том числе методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510).

За все время пандемии в Украине заболели 745 123 человека, из них:

  • выздоровели – 355 172 человека (47% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 377 403 человека (51%);
  • летальных исходов – 12 548 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 562 589.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 72 277 случаев;
  • Винницкая область – 17 569 случаев;
  • Волынская область – 24 483 случая;
  • Днепропетровская область – 39 659 случаев;
  • Донецкая область – 23 157 случаев;
  • Житомирская область – 30 100 случаев;
  • Закарпатская область – 23 438 случаев;
  • Запорожская область – 31 608 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 37 017 случаев;
  • Киевская область – 38 528 случаев;
  • Кировоградская область – 5 382 случая;
  • Луганская область – 6 350 случаев;
  • Львовская область – 46 891 случай;
  • Николаевская область – 18 985 случаев;
  • Одесская область – 45 838 случаев;
  • Полтавская область – 22 763 случая;
  • Ровенская область – 31 283 случая;
  • Сумская область – 29 627 случаев;
  • Тернопольская область – 28 095 случаев;
  • Харьковская область – 55 702 случая;
  • Херсонская область – 10 371 случай;
  • Хмельницкая область – 29 751 случай;
  • Черкасская область – 23 590 случаев;
  • Черновицкая область – 33 942 случая;
  • Черниговская область – 18 717 случаев.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк