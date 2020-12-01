Плюс 12 498 заболевших за сутки: В Украине фиксируется небольшой спад COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
По его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 470 человек;
- выздоровели – 10 023 человека;
- летальных случаев – 221.
Проведено тестирований за сутки – 62 327 (в том числе методом ПЦР – 33 817, методом ИФА – 28 510).
За все время пандемии в Украине заболели 745 123 человека, из них:
- выздоровели – 355 172 человека (47% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 377 403 человека (51%);
- летальных исходов – 12 548 (2%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 562 589.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 72 277 случаев;
- Винницкая область – 17 569 случаев;
- Волынская область – 24 483 случая;
- Днепропетровская область – 39 659 случаев;
- Донецкая область – 23 157 случаев;
- Житомирская область – 30 100 случаев;
- Закарпатская область – 23 438 случаев;
- Запорожская область – 31 608 случаев;
- Ивано-Франковская область – 37 017 случаев;
- Киевская область – 38 528 случаев;
- Кировоградская область – 5 382 случая;
- Луганская область – 6 350 случаев;
- Львовская область – 46 891 случай;
- Николаевская область – 18 985 случаев;
- Одесская область – 45 838 случаев;
- Полтавская область – 22 763 случая;
- Ровенская область – 31 283 случая;
- Сумская область – 29 627 случаев;
- Тернопольская область – 28 095 случаев;
- Харьковская область – 55 702 случая;
- Херсонская область – 10 371 случай;
- Хмельницкая область – 29 751 случай;
- Черкасская область – 23 590 случаев;
- Черновицкая область – 33 942 случая;
- Черниговская область – 18 717 случаев.