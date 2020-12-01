На замену подвернутым штанинам: Что считают модным подростки в «ДНР» (Фото)

В «ДНР» выходит из моды тренд среди молодежи – носить штаны таким образом, чтобы оголялись щиколотки. Теперь модно носить высокие вязаные носки. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Поздней осенью и зимой некоторые подростки продолжают следовать моде: сверху утепляются, а ноги не берегут.

Модники закатывают штанины, и в интернете даже есть видео, как правильно это делать – есть разные варианты и способы. Подворачивают классические брюки, спортивные штаны или джинсы. С приходом холодов от коротких штанов и подкатов отказываться не собираются.

«Холодно… Я сам делаю иногда подкаты. Мне это нравится…», – делятся парни из Донецка.

Представители старшего поколения считают, что это угрожает здоровью. Такого же мнения придерживаются и некоторые школьники.

Теперь, в новом зимнем сезоне, появляется новая тенденция: на замену подвернутым штанинам и голым лодыжкам приходят высокие теплые носки. «Расписные, вязаные, грубой вязки, с грубой резинкой. Все это делает стиль интересным, ярким, насыщенным и теплым», – объясняет дизайнер одежды Алеся Кошечкина.

При этом подвернутые штанины зимой могут привести к проблемам: от ослабленного иммунитета до обморожений. Есть и другие серьезные проблемы. «Страдают сосуды, спазмируются, нарушается кровоснабжение, питание тканей», – рассказывает профессор, врач Эмиль Фисталь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube