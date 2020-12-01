На Донбассе людей пропускали через два КПВВ

В последний день осени, 30 ноября, к полудню через 2 КПВВ на Донбассе в обоих направлениях прошли почти 1 тыс. человек. Об этом «Вільному радіо» сообщил представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.

«Все КПВВ на Донбассе начали свою работу с 08:00 до 16:00, но фактически пропуск происходит только на двух КПВВ – "Станица Луганская" и "Новотроицкое"», – рассказал представитель пограничников.

Пропускные операции на других 5-ти КПВВ региона блокируются со стороны незаконных вооруженных формирований.

По состоянию на 11:30 на КПВВ «Новотроицкое» пограничники оформили для пропуска на временно неподконтрольную территорию 60 человек и 6 транспортных средств, а на контролируемую правительством – 4 человека и 1 машину. Более 900 человек прошли через КПВВ «Станица Луганская».

Как сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», через КПП в Еленовке прошли

«На территорию республики запущены 14 транспортных средств, 81 человек», – уверяют в «республике» и добавляют, что на подконтрольную украинским властям территорию выпущены 13 транспортных средств, 52 человека.