Праздник приближается: Возле Офиса президента откроют каток и резиденцию Святого Николая

В Киеве на период новогодних и рождественских праздников на площади у Офиса президента будет работать развлекательная зона для детей и взрослых «Николай принимает друзей», сообщает «НВ».

На территории перед Офисом главы государства по ул. Банковой будут располагаться каток, карусель, резиденция Святого Николая и праздничные фотозоны.

Вход на каток будет бесплатным, коньки можно будет приносить с собой или взять напрокат бесплатно непосредственно на месте.

В резиденции Святого Николая дети смогут написать и отправить письмо волшебнику. Праздничная площадка и фотозона будет работать всю неделю без выходных, с 10:00 до 21:00.

Площадка будет работать с соблюдением всех карантинных мероприятий: обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами, число посетителей локации будет регулироваться при входе.

Как сообщили в Офисе президента, установку новогодних аттракционов и декораций оплатят меценаты и благотворители без использования бюджетных средств.

Открытие локации состоится в День Святого Николая, 19 декабря. Она будет работать в течение зимы. В случае введения локдауна решение о работе площадки будет принято с учетом карантинных ограничений.