COVID-19: В «ДНР» – больше тысячи смертей

В «ДНР» еще 13 человек умерли от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Проведено 531 исследование, выявлены 166 случаев заболевания (29,1%) и у 11 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

По состоянию на 10:00 1 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 10 829, из них:

выздоровели – 5 146 человек (47,5% от общего числа заболевших);

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 664 пациента (43,1%);

летальных случаев – 1 019 (9,4%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 116 случаев пневмоний, что на 55 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 84 человека. Всего на лечении находится 1 541 пациент с пневмонией, из них 485 – на кислородной поддержке (+15 за сутки).