Сводка из зоны ООС за 30 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

На протяжении прошедших суток, 30 ноября, НВФ 4 раза нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие противник применил вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское.

Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутово, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. После обеда вблизи населенного пункта Водяное зафиксирован пролет БПЛА противника типа «Квадро» с пересечением линии разграничения. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские воины сбили беспилотный летательный аппарат.

С начала текущих суток, 1 декабря, вдоль линии разграничения выстрелы со стороны НВФ не отмечены.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки единожды стреляла по территории ДНР. Под огонь попали окрестности села Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). Противник применял БМП, БТР и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка городского типа Донецкий. Огонь велся из автоматического станкового гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия. Также на подконтрольной киевским силовикам территории в районе железнодорожной станции "Кондрашевская Новая" зафиксирован подрыв минно-взрывных устройств».