Переселенцев стало больше: В Минсоцполитики назвали точное число

В Украине по состоянию на 30 ноября учтены 1 млн 458 тыс. 999 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 24 ноября, на учете состояли 1 млн 458 тыс. 737 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 262 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: