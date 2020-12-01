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«Большая стройка»: На Донетчине восстановили 10 мостов (Видео)

01.12.20 09:58
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Донецкой области в рамках госпрограммы «Большая стройка» восстановили 10 мостов государственного и местного значения. Восстановление еще трех завершится в декабре. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

По его словам, работы идут с опережением графика, но с соблюдением всех технологических требований. Строители уверяют, что мосты прослужат 30-50 и более лет, потому что строятся они с использованием современных технологий.

«Кроме мостов, в рамках "Большой стройки" было восстановлено также более 300 км дорог. Везде ремонт осуществлялся с использованием качественных материалов и со строгим соблюдением строительных норм, чтобы в ближайшие годы этим дорогам не понадобился даже ямочный ремонт. По обещаниям строителей, капитальный ремонт дорогам потребуется только через 11 лет», – написал глава области.

Павел Кириленко отметил, что совершенствование транспортной инфраструктуры – одна из приоритетных задач, которую решает область.

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