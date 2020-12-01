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На Донетчине коронавирус забрал еще 14 жизней (Карта)

01.12.20 10:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Коронавирусная болезнь забрала еще 14 жизней в Донецкой области:

  • 6 – в Мариупольской ОТГ;
  • по 2 – в Покровской и Бахмутской ОТГ;
  • по 1 – в Волновахской, Ольгинской, Старомлыновской и Ильиновской ОТГ.

За понедельник, 30 ноября, лаборатории сообщили о еще 360 новых больных, среди которых 12 детей:

  • 231 – в Мариупольской ОТГ;
  • 54 – в Бахмутской ОТГ;
  • 44 – в Краматорской ОТГ;
  • 7 – в Мангушской ОТГ;
  • 5 – в Никольской ОТГ;
  • 4 – в Мирноградской ОТГ;
  • по 2 – в Часовоярской, Славянской, Константиновской, Кальчицкой и Кураховской ОТГ;
  • по 1 – в Покровской, Мирненской, Лиманской, Александровской и Новогродовской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 23 157 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 11 460 человек (49,5% от всех заболевших);
  • на лечении – 11 279 пациентов (48,7%);
  • летальных случаев – 418 (1,8%).

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