На Донетчине коронавирус забрал еще 14 жизней (Карта)

На Донетчине умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Коронавирусная болезнь забрала еще 14 жизней в Донецкой области:

6 – в Мариупольской ОТГ;

по 2 – в Покровской и Бахмутской ОТГ;

по 1 – в Волновахской, Ольгинской, Старомлыновской и Ильиновской ОТГ.

За понедельник, 30 ноября, лаборатории сообщили о еще 360 новых больных, среди которых 12 детей:

231 – в Мариупольской ОТГ;

54 – в Бахмутской ОТГ;

44 – в Краматорской ОТГ;

7 – в Мангушской ОТГ;

5 – в Никольской ОТГ;

4 – в Мирноградской ОТГ;

по 2 – в Часовоярской, Славянской, Константиновской, Кальчицкой и Кураховской ОТГ;

по 1 – в Покровской, Мирненской, Лиманской, Александровской и Новогродовской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 23 157 случаев заражения COVID-19, из них: