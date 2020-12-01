Поглощение: Правозащитники констатируют третий этап гибридной войны на Донбассе

На Донбассе реализуется третий этап гибридной войны против Украины, целью которого является уничтожение украинской идентичности. Об этом заявил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в ходе презентации отчета «Интеграционные процессы Российской Федерации в ОРДЛО*», передают «Донецкие новости».

Он отметил, что в этом отчете были собраны «все доказательства третьего этапа гибридной войны Российской Федерации против Украины», который проводится средствами информационного, культурного, общественно-политического воздействия.

«Правозащитники назвали этот третий этап "Поглощение". Потому что это действительно так. Если ознакомиться – это объективная информация, ведь на 70% этого отчета данные были собраны из открытых источников, и только на 30% – из закрытых. Сначала была война, военное присутствие, появилась линия разграничения, была приостановлена военная деятельность и потом на оккупированных территориях Российской Федерации начались процессы, направленные именно на поглощение – украинской культуры, украинской идеологии, украинского языка и литературы. Нападение идет на украинскую идентичность», – рассказал Лисянский.

Он подчеркнул, что никогда ранее на Донбассе не было такой усиленной пропаганды.

«Враг атаковал, воспользовался так называемой концепцией гибридной войны, которую презентовал [российский] генерал Герасимов около полутора лет тому назад. И он сказал, что в современной войне – только 20% военного присутствия. Все остальное – это дипломатия, "мягкая сила", конференции, форумы, – в принципе, все то, что описано в этом отчете. Это и есть 20% военного присутствия, а все остальное – это просто навязывание, массированная пропаганда, атака на умы людей, только для того, чтобы продвигать принципы "русского мира"», – констатировал представитель омбудсмена.

По его словам, "русский мир" очень масштабно нарушает права людей, в этом на своем опыте убедились и бывшие пленные незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР», и сами правозащитники.

Павел Лисянский добавил, что Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в данной ситуации помогает гражданам Украины, оказавшимся на временно неподконтрольных территориях, всеми доступными средствами.

*ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые в данное время не контролируются украинским правительством.