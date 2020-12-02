Волшебный сад: В Донецке показали экзотические фрукты в супермаркете (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Александр Валентинович в своем Facebook показал прилавок с экзотическими фруктами и ягодами в супермаркете «Обжора».

В частности, дончанам предлагают купить (цена за кг):

ананас – 312 руб. (120 грн по местному курсу на 2.12.2020);

помело красный – 300 руб. (115 грн);

виноград «Дамский пальчик» – 102 руб. (39 грн);

голубику – 275 руб. (106 грн);

виноград «Кардинал» – 195 руб. (75 грн).

Также в магазине продают (цена за штуку):

авокадо – 125 руб. (48 грн);

кокос – 100 руб. (38 грн).

Дончанин обратил внимание на оформление витрины: скатертью выступает фирменная «обжоровская» клеенка со слоганом «Так близко, так вкусно!».

«Эээх, все-таки плодовитая у нас, на Донбассе, земля», – иронизирует Александр Валентинович.

Его поддерживают и другие пользователи соцсети:

Алексей: «Покупаем продукцию отечественных аграриев, поддержим наш Ботанический сад!»;

Федор: «Вот бы еще денежное дерево заставить хороший урожай давать»;

София: «Купцы у нас, однако, знатные, хорошо свое дело знают... Иш как цену-то у заморских крестьян сбивают...».

Дончанка Ольга, в свою очередь, показала несоответствие ценника: вместо яблок, как указано, на полке лежат грейпфруты. «Особенно Симиренко уродились… Волшебный сад!», – написала Ольга.