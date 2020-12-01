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Министр инфраструктуры рассказал, как будет работать транспорт при жестком локдауне

01.12.20 11:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во время консультаций по введению жесткого карантина вопрос закрытия транспорта не поднимается. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает «ТСН».

«Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт остается работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим», – сказал министр.

По его словам, не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут функционировать. Внутренние перелеты отменять не будут, что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране.

«Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет», – подчеркнул глава министерства инфраструктуры.

Он прокомментировал, кто будет иметь право пользоваться транспортом.

«Вы помните, как ограничивался транспорт в начале, когда критическая инфраструктура работала. Выходить надо из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно исходя из бизнес-потребностей», – резюмировал Криклий.

Ранее сообщалось, что правительство готовится к введению полного локдауна в период новогодних и рождественских праздников, в качестве прогнозных дат называли период с 24 декабря по 15 января. Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил запрет на междугороднее транспортное сообщение, если в Украине ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

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