Министр инфраструктуры рассказал, как будет работать транспорт при жестком локдауне

Во время консультаций по введению жесткого карантина вопрос закрытия транспорта не поднимается. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает «ТСН».

«Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт остается работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим», – сказал министр.

По его словам, не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут функционировать. Внутренние перелеты отменять не будут, что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране.

«Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет», – подчеркнул глава министерства инфраструктуры.

Он прокомментировал, кто будет иметь право пользоваться транспортом.

«Вы помните, как ограничивался транспорт в начале, когда критическая инфраструктура работала. Выходить надо из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно исходя из бизнес-потребностей», – резюмировал Криклий.

Ранее сообщалось, что правительство готовится к введению полного локдауна в период новогодних и рождественских праздников, в качестве прогнозных дат называли период с 24 декабря по 15 января. Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил запрет на междугороднее транспортное сообщение, если в Украине ухудшится ситуация с распространением коронавируса.