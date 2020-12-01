В «ЛНР» рассказали, как к ним можно попасть из «ДНР»

Из «ДНР» местные жители могут попасть в «ЛНР» через «границу» между двумя «республиками» после того, как заполнят заявление в «МИД ЛНР» и аргументируют, зачем им надо проехать. Об этом рассказал представитель «ЛНР» в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, «советник главы ЛНР» Родион Мирошник, передают местные интернет-ресурсы.

«Граница не совсем на замке. Для передвижения граждан между двумя республиками в ЛНР при МИД создана комиссия. Желающие пересечь границу и приехать к нам заполняют заявление, указывают причину (уход за родственниками, деловая встреча, командировка на предприятие либо иное), прилагают копию паспорта и копии документов. Ждать придется 2-3 дня», – уверяет Мирошник.

«В ДНР создана своя спецкомиссия... И там такая же процедура, если вы хотите въехать в республику. Согласен, что это затрудняет поездки. Но в чем дилемма? У нас действительно непростая ситуация с коронавирусом. И родственники заболевших, и сами больные требуют наглухо закрыть границу. А вот те, кто едет к родным, за пенсией или по другим делам, наоборот, требуют снять все ограничения. Вот и появились комиссии», – утверждает он.

«Советник» также заявил, что в «республике» надеются, что «острота эпидемии спадет, и сообщение между республиками снова восстановится».