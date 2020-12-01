СБУ объявила в международный розыск троих участников НВФ «ДНР» (Фото)

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований «ДНР», которые принимали активное участие в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции и Операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, трое фигурантов, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга", в 2014-2015 годах присоединились к рядам террористических группировок. Установлено, что боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Из-за постоянного пребывания участников НВФ на временно неподконтрольной украинской власти территории следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Фигуранты объявлены в международный розыск. Сейчас судом решается вопрос о проведении в отношении подозреваемых специального досудебного расследования.