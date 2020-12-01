Воды здесь больше нет и не будет: В «ЛНР» показали высохшее водохранилище (Видео)

В «ЛНР» местные жители продолжают сообщать о нарастающем экологическом бедствии. Пересохшее еще летом Исаковское водохранилище так и не восстановилось, несмотря на выпавшие дожди и снег. Видео опубликовали в соцсетях.

«Ну, все, воды здесь больше нет и не будет. Вот тебе и дача для отдыха», – говорит за кадром женщина, снявшая пересохшее водохранилище.

«Несмотря на то, что осенью в республике были дожди и снега, это никак не повлияло на уровень воды в реках и водохранилищах. Уровень воды в Исаковском водохранилище остается критическим – на видео высохшая часть водохранилища. Вода на многих участках реки Ольховки по-прежнему не появилась, от нее осталось сухое русло. Летом все попытались списать на жару и отсутствие осадков, но осадки не решат проблему, потому что шахтные воды составляют более 60% объемов от стока рек», – комментируют тему в одном из местных Telegram-каналов.

В другом паблике отмечают, что в проблеме с высыханием водоемов в «ЛНР» решающую роль играют не засушливое лето и сезонные осадки, а упадок угольной промышленности.

«Сейчас реки практически полностью пересохли, так как многие угольные предприятия прекратили свое существование из-за тотального "процветания" в ЛНР. Соответственно, прекратилась откачка шахтных вод. Дальнейшее высыхание водоема грозит полной остановкой Алчевского меткомбината, для которого является единственным источником воды. Что же делают власти – профильное министерство, правительство? Ждут, что проблема рассосется сама собой? На берегах Исаковского водохранилища находится значительное количество дачных хозяйств – более 7,5 тысяч, много баз отдыха (многие из которых уже заброшены). Встретившись еще весной 2020 года с местным населением, Пасечник («глава ЛНР» Леонид Пасечник – ред.) пообещал решить проблему. Можно не сомневаться, что на решение проблемы уже распилено определенное количество миллионов. Ну а результат? Результат – на видео», – констатирует автор Telegram-канала.