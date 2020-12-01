Избил, душил и поджег: На Донетчине контрактник напал на сослуживца

Следователи территориального управления Госбюро расследований в городе Краматорске расследуют инцидент с нападением военнослужащего на своего сослуживца, а также разбоя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие имело место 26 ноября 2020 года на территории проведения Операции Объединенных сил.

«По данным следствия, 44-летний военнослужащий по контракту – водитель одной из воинских частей, с целью завладеть имуществом сослуживца, избил его и пытался душить. Затем облил коллегу смазкой для бензопил, поджег зажигалкой и завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 9 500 грн», – говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший находится в Центральной городской больнице города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

27 ноября 2020 года военнослужащему сообщено о подозрении в:

нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, имеющим характер издевательства над военнослужащим (ч. 2 ст. 406 УК Украины);

нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.