Пока не штрафуют: В «ДНР» рассказали, почему не требуют «полис ОСАГО» у водителей

В «ДНР» заявили, что «парламент» не планирует вновь откладывать наступление «административной ответственности» за отсутствие «полиса ОСАГО» у водителей, однако водителей пока что не штрафуют.

Один из водителей Донецка позвонил в «дежурную часть ГАИ». На его вопрос о том, требуют ли «инспекторы» «полис ОСАГО», ему разъяснили ситуацию. Ответ «ГАИ» мужчина разместил в местном паблике в соцсети.

«На данный момент в связи с техническими и юридическими нюансами при исполнении норм данного закона о страховании сотрудники госавтоинспекции не привлекают водителей к административной ответственности за управление (транспортным средством) без страхового полиса», – уверяют в «ГАИ».

Там также обещают разместить информацию на местных интернет-ресурсах, как только будут какие-либо изменения.