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Во время карантина не будут проводиться Всеукраинские ученические олимпиады, – МОН

01.12.20 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Из-за обострения эпидемиологической ситуации с коронавирусом принято решение не проводить Всеукраинские ученические олимпиады по учебным предметам, турниры, олимпиады по специальным дисциплинам и конкурсы профессионального мастерства. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины (МОН).

Как отмечается, учитывая советы педагогов и рекомендации Минздрава относительно максимального ограничения контактов между людьми, было принято решение о непроведении ученических олимпиад во время карантина.

«Исключительно в заочной (дистанционной) форме могут проводиться Всеукраинские ученические конкурсы по учебным дисциплинам и конкурсы-защиты научно-исследовательских работ», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что обычно в ноябре-декабре проводится второй этап олимпиад – районный. В некоторых областях школы его провели, детей, принявшие участие, будут отмечены.

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