В «ДНР» детям чаще всего дают имена греческого и еврейского происхождения

В «ДНР» дети, рожденные в 2020 году, чаще всего получали имена греческого и еврейского происхождения. Об этом со ссылкой на информацию «минюста» сообщают местные интернет-ресурсы.

«При государственной регистрации рождения мальчиков наиболее популярными именами были Александр, Артем, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Илья, Кирилл, Максим, Матвей и Михаил», – сообщают в «ДНР».

Там добавляют, что девочек чаще всего называли Анастасией, Анной, Александрой, Алиной, Вероникой, Викторией, Елизаветой, Евой, Дарьей, Марией, Полиной и Софией.

Как сообщается, в большинстве случаев выбранные родителями имена – греческого и еврейского происхождения, реже встречаются латинского и персидского.