В «ДНР» пациентам с пневмониями и подозрением на COVID-19 обещают бесплатно делать ИФА-тесты

В «ДНР» пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении с пневмонией, а также при подозрении на коронавирусную инфекцию смогут сдать кровь для ИФА-диагностики бесплатно и на дому. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения ДНР».

«Пациентам с пневмониями, находящимся на амбулаторном лечении в учреждениях здравоохранения первичного уровня оказания медицинской помощи, а также в других случаях подозрения на COVID-19, будет проводиться забор крови для проведения ИФА-диагностики с целью своевременного установления диагноза и проведения противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении.

В «минздраве» уверяют, что анализ для такой категории населения будет проводиться бесплатно не ранее, чем через 7 дней после появления клинических проявлений болезни.

«Забор крови будет производиться преимущественно на дому с соблюдением всех противовирусных требований», – добавили в «ведомстве».