В «ДНР» тем, кто не хочет «служить», предлагают «светлое будущее», – соцсети

В «ДНР» тем, кто не хочет «служить», предлагают трудоустройство в РФ.

В местном паблике в соцсетях размещено объявление следующего содержания: «Пришла повестка, но ты не хочешь идти служить? Выход есть всегда. В Ростове-на-Дону требуется консультант по качеству мебели, оплата сдельная 35-40 тыс. руб. (13,4 грн-15,3 тыс. грн – ред.). Жилье за счет компании. Всему обучаем. Решать тебе – армия или светлое будущее».

В популярном в «республике» Телеграм-канале сообщается, что «военные» возмущены посылом: не хочешь в «армию ДНР» – отправляйся на заработки в Россию.

«Предложение о трудоустройстве не особо заманчивое – зарплата до 40 тыс. рублей, но это – более чем в два раза больше, чем светит контрактнику в народной милиции ДНР. В Ростове на заработках форму и питание не обещают, зато предоставляется жилье и обучение», – пишут в соцсети.

«"Решать тебе – армия или светлое будущее!" – пишет автор объявления, считая, что работать консультантом по шкафам и табуреткам за скромную зарплату – это и есть "светлое будущее", по сравнению с тем, чтобы за 16 тысяч (6,1 тыс. грн – ред.) рисковать жизнью и терять здоровье в окопах. Что там говорил Пушилин и прочие о престиже службы в рядах НМ ДНР?», – отмечают в Телеграм-канале.

Напомним, Верховная Рада Украины 17 сентября поддержала законопроект №2689, который криминализирует основные преступления в районе боевых действий и на неподконтрольных правительству территориях Украины: он сделает невозможной амнистию лиц, совершивших такие действия. Этим законом также удастся привлечь к ответственности виновных за грубые нарушения международного права, в частности, которые произошли во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, уничтожения автобуса под Волновахой и т.п.