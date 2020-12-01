Арсений Яценюк в годовщину миллионного вече на Майдане: Желаю нам всегда помнить о нашей силе и наших победах

1 декабря в 1991 году на референдуме украинцы поддержали Акт провозглашения независимости Украины. В этот же день в 2013-м, после избиения «Беркутом» студентов на Майдане, состоялась акция протеста, на которую вышли сотни тысяч человек. Об этом написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в своем Facebook.

Арсений Яценюк подчеркнул, что референдум 1991 года стал «важной исторической вехой в становлении нашего свободного Украинского государства».

Политик вспомнил события 2013 года. «На улицы вышли сотни тысяч людей, стало четко понятно: режим Януковича ответит за зверское избиение молодежи, за грабеж и упадок Украины, план продать нашу свободу своим кремлевским хозяевам. Помню то утро семь лет назад. Так же как и каждый, кто был там, потому что невозможно забыть эту картину человеческого моря, единения свободных людей, которых не смирить одной власти. Невозможно забыть колонну от парка Шевченко до Майдана, сердца победной Революции достоинства. Мы шли вместе – это были шаги к свободе, демократии и прогрессу, и вместе с нами невидимо шли миллионы патриотов, которые веками боролись за независимость Украины», – написал Арсений Яценюк.

«Искренне желаю нам всем всегда помнить о нашей силе и наших победах. Помнить о том, что никогда никакому врагу мы не позволим посягнуть на нашу волю и независимость», – подчеркнул лидер «Народного фронта».