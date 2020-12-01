Грузия и Приднестровье: Правозащитник рассказал о последствиях российской паспортизации на Донбассе

Российская паспортизация на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса несет угрозу, аналогичную ситуации в Грузии или Приднестровье. Об этом заявил заместитель директора ГО «Восточная правозащитная группа» Сергей Пащуков в ходе презентации отчета «Интеграционные процессы Российской Федерации в ОРДЛО*», передают «Донецкие новости».

Он напомнил, что на неподконтрольных Украине территориях Донбасса российские паспорта выдали уже более 200 тысячам человек.

«Как мы знаем, подобные процессы происходили в 2008 году в Грузии, когда Южная Осетия еще была под контролем Грузии, но за несколько месяцев до военного конфликта Российская Федерация в быстром порядке выдавала российские паспорта для того, чтобы воспользоваться своей доктриной защиты своих граждан, доктриной "русского мира", что "мы не сдаем своих граждан" на любых территориях. Они этим воспользовались и напали на Грузию. Какие результаты – мы сегодня все знаем», – сказал Пащуков.

Правозащитник отметил, что такая же ситуация и в Молдове, где более 200 тысяч граждан с российскими паспортами.

«Молдовская сторона ничего не может сделать с Приднестровьем. Мы движемся в том же направлении, и когда будет завершен этот этап, нам просто будут ставить новые и новые условия», – подчеркнул правозащитник.

*ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые в данное время не контролируются украинским правительством.