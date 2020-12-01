Донетчина: В прифронтовой Красногоровке представили нового главу военно-гражданской администрации

Сегодня, 1 декабря, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин представил нового руководителя военно-гражданской администрации города Красногоровка (Марьинский район) – им стал Юрий Григулец. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.

«Согласно распоряжению председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко от 27 ноября 2020 года, Юрий Григулец назначен на должность руководителя военно-гражданской администрации города Красногоровка Марьинского района Донецкой области с 1 декабря 2020 года», – говорится в сообщении.

Вадим Филашкин поздравил Юрия Григульца с назначением, пожелал сил и вдохновения в работе ради развития прифронтового города.