Есть охваченные антивакцинной пропагандой: В СНБО рассказали, когда и чем будут прививать украинцев от COVID-19

В Украине к концу 2021 года планируют завершить вакцинацию всего населения от COVID-19. Об этом рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко, передает «Украина 24».

«До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины – тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми. К сожалению, у нас еще есть люди, охваченные антивакцинной пропагандой, которые не хотят вакцинироваться. Нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось», – сказал он.

Комиссаренко ответил на вопрос, будет ли закупать вакцины государство или это сделают заранее частные медицинские клиники.

«Я знаю, что некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке китайской вакцины "Синувак". Насколько она эффективна – китайцы говорят, что эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены», – отметил глава комиссии при СНБО.

«Что касается западных вакцин, мне больше всего нравится Moderna, в сравнении с другими вакцинами, к примеру, с Pfizer – они практически одинаковые, но Pfizer требуют, чтобы хранение вакцины происходило при очень низкой температуре, -80...-70 градусов. В Украине пока нет массовой инфраструктуры для поддержания такой температуры при хранении. Moderna позволяет хранение при -20 градусов, а у нас даже торговые сети имеют такие возможности», – сказал Сергей Комиссаренко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что до 7 декабря запланировано подписание технической документации инициативы COVAX, и ожидается, что в первом полугодии 2021 года Украина начнет получать вакцину от коронавируса. Первый транш для Украины составит 1 млн 200 тыс. доз. Прежде всего планируют вакцинировать людей из групп риска: медицинских работников, граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.