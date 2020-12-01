В 5 гривен: В Украине появилась момента в честь Славянска

С сегодняшнего дня, 1 декабря, в Украине введена в обращение памятная момента в честь Славянска. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В НБУ отметили, что момента посвящена городу, расположенному на реке Казенный Торец, рядом с Торскими соляными озерами.

«История будущего города начиналась давно, когда еще эта территория относилась к Дикому полю. В 1645 году на переправе через реку был построен "острожек", позже – основан город-крепость (до 1784 года – Тор, Соляной), который к концу XVIII века превратился в уездный город, куда на торги съезжались купцы со всей Слободской Украины. Развитие города исторически связано с солевым промыслом – добычей соли и лечением пациентов соленой водой и целебными грязями. Современный город Славянск является одним из символов в украинском борьбе за возвращение оккупированных территорий, утраченных вследствие российской агрессии 2014 года», – говорится в описании монеты.

Отметим, что монета выполнена из металла нейзильбер – это сплав меди с 5-35 % никеля и 13-45 % цинка. Ее масса – 16,54 г, диаметр – 35 мм.

Монета выпущена тиражом 35 тыс. шт. Номинал – 5 грн, а цена в продаже – 40 грн.

На аверсе монеты размещены:

вверху – малый Государственный Герб Украины, слева от которого надпись «Украина» и номинал монеты в 5 грн;

в центре на зеркальном фоне – стилизованная композиция, отражающая исторические периоды основания города: казак на фоне фрагмента деревянной крепости, под которой стилизованные волны и надпись: Соляной / Тор;

год чеканки монеты – 2020 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа от казака).

На реверсе монеты на фоне силуэта горы Карачун изображена стилизованная композиция современного города: