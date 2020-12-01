На Донетчине заболеваемость COVID-19 почти вдвое ниже, чем в среднем по Украине, – ОГА

В Донецкой области показатель заболеваемости коронавирусом в 1,7 раза ниже, чем средний показатель по Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 декабря, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Представитель облздрава проинформировал, по состоянию на утро сегодняшнего дня в области зафиксировано 23 157 случаев COVID-19. Из них за весь период пандемии 418 пациентов умерли от осложнений коронавируса.

«За последние 14 дней заболеваемость COVID-19 в области составляет 289,9 на 100 тысяч населения. Украинский показатель – почти 500 на 100 тысяч населения», – сообщил Педенко.

Он также добавил, что загруженность койко-мест в больницах для приема пациентов с COVID-19, – как подтвержденными случаями, так и с подозрением на коронавирус, – по состоянию на 30 ноября, составляет 43,1%, аналогичный показатель по Украине – 50,3%.

За вчерашний день было выполнено 1 287 ПЦР-исследований, в лаборатории доставлены 963 образца, и на утро 1 декабря не протестированными оставались 526 образцов.

«То есть остаток по лабораториям – меньше суточного количество тестирований. Это говорит о том, что очереди на ПЦР-исследования на сегодня по Донецкой области нет», – подчеркнул Педенко.