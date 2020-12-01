За 350 гривен: На Донетчине проблемы с вакцинами от гриппа (Видео)

В Донецкой области отмечается дефицит вакцин от гриппа.

Жительница Мариуполя Олеся планировала сделать такую прививку, но до сих пор – безрезультатно. «Прививку сделать я не могу, т.к. у нас в городе вакцины нет. Вакцины нет в частных центрах, нет ее в аптеках. Я записывалась в очередь на вакцину еще в сентябре. Насколько мне известно, Мариупольский медицинский центр получил очень мало вакцин, поэтому хватило не всем желающим», – говорит женщина.

Аналогичная ситуация и в Краматорске. Здесь в продаже остались единицы вакцин. «Думаю, что сейчас люди лучше потратят деньги на вакцину от коронавируса, чем от гриппа», – считает краматорчанка Елена.

Но при гриппе в разы усиливается риск перенести COVID-19. Поэтому врачи рекомендуют делать прививки.

«Цена вакцины "Ваксигрипп" – 348,40 грн. Она европейского производства. Должна была быть поставка вакцины корейского производства "Джусифлю", но она до нас так и не доехала», – рассказывает и.о. директора КП «Фармация» Андрей Борисенко, данное предприятие обеспечивает медикаментами больницы Донецкой области.

В амбулаторию вакцины доставляют в специальных термосумках – на это у купившего ее пациента есть не более 2 часов. Также обязательно наличие сертификата и чека. «Мы сверяем, чтобы серия совпала, смотри сроки годности. Пациента осматривает врач, дает разрешение на прививку. И после этого мы проводим вакцинацию от гриппа», – поясняет медсестра амбулатории Краматорска Анна Марченко.

Прививку можно делать и детям, и взрослым. «Противопоказания к введению любой вакцины – острый период заболевания. Например, если вы решили сделать прививку от гриппа, а у вас ОРВИ, температура 39 градусов. То вам любой доктор скажет, что сегодня не будут делать вакцину», – отметил главный детский инфекционист Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Дмитрий Яковенко.

Чиновники надеются, что вскоре получат дополнительные дозы препарата. «Если у дистрибьютера будет вакцина, то ее доставят и в Донецкую область также», – отметил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.

С октября в Украине наблюдается дефицит вакцины. Частные клиники даже формировали списки ожидания. Из-за пандемии число тех, кто хочет себя уберечь хотя бы от гриппа, существенно выросло.

Как сообщалось ранее, вакцинирование от гриппа – рекомендованная процедура, а не обязательная. Поэтому вакцину от гриппа граждане должны приобретать за собственные средства. Вакцина готовится под каждый сезон гриппа отдельно. Процедура изготовления длится с августа по сентябрь. И с сентября вакцина доставляется до конечного потребителя. Но пока поставщики Донетчины не могут выполнить заявки в полном объеме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»