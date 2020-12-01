Прифронтовой Донбасс: График работы мобильных отделений «Ощадбанка» на неделю

С 1 по 5 декабря близ линии разграничения на Донбассе работают мобильные отделения «Ощадбанка», которые организованы на базе бронированных автомобилей КрАЗ. В них жители могут получить банковские услуги, выплаты социальных пособий и пенсий. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На этой неделе мобильные отделения приедут в города Авдеевку, Золотое и села Трехизбенка, Светличное, Нижнее.

Донецкое областное управление АО «Ощадбанк»

Луганское областное управление АО «Ощадбанк»