Традиция добра: Новогодней акции «Ринат Ахметов – Детям» исполняется 20 лет

В этом году новогодней акции «Ринат Ахметов – Детям» исполняется 20 лет. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Таиру Носуленко нет и 5-ти лет, но его маленькая жизнь уже дважды круто менялась. Сначала мальчику пришлось вместе с родителями переехать из родного Донецка в Мариуполь, а потом он узнал, что окружающий мир можно не только видеть, но и слышать. В этом ребенку с проблемами слуха помог проект «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». Современные слуховые аппараты малышу установили в канун Нового 2019 года. Мама ребенка говорит, что это стало настоящим чудом. Укрепить веру мальчика в то, что в жизни всегда есть место волшебству, помогла и Акция «Ринат Ахметов – Детям». Таир ежегодно становится ее участником и получает подарки и поздравления от самого известного благотворителя страны.

16 ноября 2001 года Ринат Ахметов и его друг – известный композитор Игорь Крутой – впервые встретились с детьми из интернатов и детских домов и увидели, как ребятам необходима забота и внимание, как они ждут чудес. Так и родилась идея самой масштабной в Украине традиции добра и личного участия в жизни ребят. Теперь это поздравления с Днем святого Николая и Новым годом ежегодно принимают порядка 100 тысяч ребят. Это мальчики и девочки, получавшие помощь по проектам и программам Фонда Рината Ахметова, и ребята из интернатов, детских домов семейного типа и приемных семей.

«Все они мечтают так же, как мы, о достойной жизни, достойной семье, достойном будущем, достойной работе. А наша задача – помочь им стать достойными людьми», – так сказал основатель акции, учредитель Фонда Ринат Ахметов.

В рамках акции, кроме личных встреч с ребятами и традиционных новогодних подарков, помощь Фонда была предоставлена более 50 детским домам семейного типа. Их воспитанники получили новые игрушки, одежду, медикаменты, а также психологическую поддержку и необходимое лечение. Также Ринат Ахметов помог с приобретением домов, улучшением жилищных условий, ремонтом жилья и в решении бытовых проблем ДДСТ. За 20 лет его помощь получили 500 семей.

Из акции родился проект «Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила». Это серия мотивационных встреч известных и успешных людей с воспитанниками интернатов. Цель проекта – помочь детям, оказавшимся без родительской опеки, раскрыть в себе таланты, которые позволят им быть успешными и счастливыми. Амбассадоры Фонда – звезды телеканала «Украина», а также известные писатели и артисты – своим примером показывают ребятам, лишенным родительского тепла, и детям с особенными потребностями, что достичь поставленной цели – реально. С декабря 2018 года 10 амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 41 мотивационную встречу в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 1000 ребят.

«В этом году акция тоже состоится. Ее подробности пока держат в секрете, но известно, что поздравления от Рината Ахметова получат около 100 тысяч детей, в том числе воспитанники 29 интернатов и 100 детских домов семейного типа. Только за последние шесть лет участниками Акции стали порядка 700 тысяч детей», – отметили в пресс-службе.