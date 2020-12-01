Коронавирус: На Донетчине «скорая помощь» выезжает до 150 раз в день (Видео)

В Донецкой области на вызовы, связанные с COVID-19, бригады «скорой помощи» выезжают 100-150 раз в сутки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 декабря, сообщил директор Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко (Краматорск).

«Все вызовы, которые поступают в центральную диспетчерскую службу "103", принимаются. Они обрабатываются диспетчерами, фельдшерами, и при наличии показателей выезжает бригада экстренной медицинской помощи. За последнюю неделю в среднем осуществлялось 100 выездов в день к больным коронавирусом. Всем больным была предоставлена помощь, в случае необходимости – госпитализация. Если госпитализация не нужна, то с больным проводится разъяснительная работа, а информация передается в соответствующий центр первичной медико-санитарной помощи (т.е. в итоге семейному врачу, – ред.)», – сказал Кияшко.

Он добавил, что в среднем за последние месяцы такие выезды к больным COVID-19 или с подозрением на заболевание составили 150 на сутки.

«В сутки на одного диспетчера приблизительно приходится 200-250 обращений. Но мы не на все обращения реагируем выездом бригад, т.к. есть обращения, по которым можно просто предоставить рекомендации, консультации и направить под наблюдение семейного врача», – добавила замдиректора областного центра экстренной медицинской помощи Светлана Пашина.

Она отметила, что среди медиков «скорой помощи» многие сейчас находятся на больничном.

В частности, на сегодняшний день около 300 сотрудников уже переболели коронавирусом. «И, к сожалению, мы имеем уже 3 смерти», – добавил Игорь Кияшко.

В результате заболеваемости медиков, если ранее в сутки выезжало 140-150 бригад, то сегодня – 110-120. Соответственно, увеличивается нагрузка на действующих медиков.

Кияшко акцентировал, что бригады «скорой помощи» не выполняют тестирование на коронавирус. «Экстренная медицинская помощь выезжает только в тех случаях, когда необходимо предоставить именно экстренную медпомощь. Лабораторными, экспресс-тестированиями "скорая помощь", согласно действующими протоколами, не занимается», – заключил он.