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В Мариуполе будет «нью-йоркская» новогодняя елка

01.12.20 17:54

На следующей неделе Мариуполь начнет готовиться к Новогодним и Рождественским праздникам. Основное внимание уделяется украшению города. В этом году центральную новогоднюю елку решили декорировать по принципу Нью Йорка. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

В городе планируют 4 новогодних локации:

  • Театральный сквер – Центральный район города;
  • обновленная площадь Свободы – Центральный район города;
  • парк «Веселка» – Левобережный район;
  • площадь у ДК «Украинский дом» – Кальмиусский район.

Ярким сюрпризом для мариупольцев станет главная елка города. В этом году дизайнеры вдохновились Рождественской красавицей в Рокфеллер-центре (Нью-Йорк). На приобретение елки и иллюминации город направил более 3 млн грн. «Зеленая красавица будет большой, пышной и кардинально отличаться от тех, которые уже были. Елка, которая ранее стояла на Театральной площади – переедет в Кальмиусский район», – отметили в горсовете.

«Если в Украине введут локдаун, Мариуполь будет выполнять все постановления Кабинета Министров. Мы начали планировать Новый год заранее. Но в связи со сложившейся ситуацией окончательных решений по проведению праздничных мероприятий и ярмарки еще нет. Ясно одно – на всех локациях непременно должны соблюдаться карантинные нормы. Поэтому в этом году основное внимание уделяется украшению Мариуполя– отметила директор ККП «m.EHUB» Мария Слета.

Обновленную площадь Свободы украсят праздничной иллюминацией и декорациями. Лазерное шоу подстроят в соответствие с новогодней тематикой.

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