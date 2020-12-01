Проверку «контактных» никто не отменял: Если с больным COVID-19 не связались медики, он сам должен сообщить о заболевании

Когда человек сдал тест в частной лаборатории и получил положительный результат на COVID-19, то данная лаборатория должна проинформировать об этом факте городской Лабораторный центр Минздрава. Центр в свою очередь должен передать данные в амбулаторию, за которой закреплен житель. Также должно быть проведено санэпидрасследование – сбор данных о контактных лицах заболевшего. Однако в Донецкой области эта система иногда «дает сбои», жители отдельных городов жалуются, что после получения положительных тестов на коронавирус, с ними никто не связывается, передают «Донецкие новости».

«Сбои» могут быть вызваны двумя причинами. «Первый – если частная лаборатория, которая выполняла ПЦР-тест, вовремя не проинформировала учреждение здравоохранения и филиал Лабораторного центра в городе. В таких случаях официальным медучреждениям не известно о заболевании человека. Второй – если Лабораторный центр МОЗ вовремя не проинформировал [амбулаторию]», – пояснил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он акцентировал, что санэпидрасследование по заболеваемости коронавирусом никто не отменял.

Что касается самоизоляции, то по словам Педенко, ее контролировать должен сам больной, «если вы сознательный гражданин».

Если же с гражданином с подтвержденным тестом на COVID-19 никто не связался, то Педенко рекомендовал жителям самим звонить в местные филиалы Лабораторного центра и ставить их в известность о заболевании.