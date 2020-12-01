Смена принципа прожиточного минимума: Зарплаты и пенсии привяжут к фактическому, а не номинальному

Министерство социальной политики разработало пакет законопроектов, в соответствии с которыми меняется роль прожиточного минимума и привязки к нему выплат. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Так, с 1 декабря «нормативный» прожиточный минимум в Украине составляет 2189 грн (1 769 грн для нетрудоспособных лиц). При этом фактический – около 4 тыс. грн.

«Что мы меняем. Мы меняем главное. Во всех странах есть прожиточный минимум – это минимальная расчетная величина, которая определяет минимальный уровень жизни человека. Но у нас к прожиточному минимуму привязаны надбавки, повышения, удержания, административные платежи и пр. У нас всё привязали к прожиточному минимуму. И действительно есть проблема. Потому что есть фактический прожиточный минимум, который рассчитывает Минсоцполитики по набору продуктов питания – например, 4 тыс. грн. И есть тот, который заложен в бюджете. И есть диссонанс, о котором все говорят», – отметила Лазебная.

Поэтому Минсоцполитики разработало политику, при которой фактический и «нормативный» прожиточный минимум будут приближены друг к другу. «В этой связи мы отметили, что прожиточный минимум как стандарт должен действовать для основных социальных выплат – минимальная зарплата, минимальная пенсия. Возможно, за год мы этого соотношения не достигнем, ну, хотя бы за 2-3 этапа это нужно сделать. Мы это в своих законопроектах зафиксировали», – сказала министр.

Второе – вводится базовая величина для расчета социальных выплат. «Когда надбавки, повышения – всё, что насчитывается за социальные статусы – не должны быть привязаны чисто к прожиточному минимуму. Надбавки, повышения должны коррелироваться с ним и тоже, как и прожиточный минимум, индексироваться два раза в год. Аналогично взысканий, штрафов, оплаты за административные услуги – ведь они не имеют отношения к социальным выплатам. То есть мы выходим на новую систему в отношении прожиточного минимума и привязки к нему», – пояснила чиновница.

Лазебная сообщила, что данный пакет законопроектов Минсоцполитики касается 79-ти изменений законодательства. Его уже передали на утверждение в Кабмин, после этого его передадут на согласование в Верховную Раду.

«Эти законопроекты – очень сложная работа. Но все-таки в 2021 году мы должны осознать все эти реалии и бюджет 2022 года должен уже быть сформирован на совершенно иных принципах. И не нужно будет говорить, что фактический прожиточный минимум 4500 грн, а мы в бюджете устанавливаем 2000 грн. А будет так: социальные стандарты соответствуют фактическому прожиточному минимуму а надбавки, повышения – базовой величине. А взыскания и штрафы – вообще отдельные позиции, которые не должны иметь привязки к прожиточному минимуму», – резюмировала Лазебная.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Василь Мокан»