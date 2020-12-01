Французы разрабатывают проекты по реконструкции набережных Мариуполя

Морские набережные Мариуполя будут реконструированы с учетом рекомендаций специалистов из Франции, которые посетили столицу Приазовья. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает Мариупольский горсовет.

В муниципалитете напомнили, что французские эксперты сотрудничают с Мариуполем по трем направлениям:

реализация проекта модернизации системы водоснабжения города;

реконструкция набережных;

помощь в создании Стратегии развития города до 2030 года.

От министерства экологии Франции Мариуполь получил порядка 110 тысяч евро финансовой поддержки, а также возможность привлечь международных специалистов.

«Наша цель – помочь Мариуполю в благоустройстве пляжей и набережных. Во Франции есть много положительных примеров реконструкции пляжей в индустриальных городах. Мы поделимся этим опытом и предложим практики мирового уровня», – сказал представитель общественно-полезного объединения «Побережье Аквитании» Мартен Ренар.

Как отметили эксперты, каждый из пляжей Мариуполя имеет свои особенности, которые будут учтены в работе. Главная цель – на примере городов Европы сделать пляжи комфортными для отдыха, при этом сохранив экосистему побережья.

Рабочих визитов французов будет несколько, следующие планируются весной 2021 года. На их основе специалисты произведут оценку состояния побережья и морских течений. После дадут рекомендации по реконструкции пляжей с учетом комфорта посетителей и сохранения природного ландшафта. Начать работу предлагается с Центральной и Левобережной набережных.

«Мы будем продолжать работать и над другими проектами. В частности, уже подготовлен отчет об определении первичных данных по источникам воды. Вскоре нашей рабочей группой будет предложено три варианта размещения завода по очистке воды. Еще одно направление – работа над устойчивым зеленым развитием в рамках Стратегии развития Мариуполя 2030», – сказал президент французской компании Beten Ingenierie Жан Рош.

Он добавил, компания готова помочь привлечь европейское финансирование на решение экологических проектов.